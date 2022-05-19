日本19歲男星佐佐木大光（佐々木大光）是傑尼斯「7 MEN 侍」樂隊中的成員之一，出道時就憑著帥氣外表與陽光形象受到大批女粉絲喜愛，人氣不斷攀升。但近日佐佐木大光卻爆出遭私生飯跟蹤的事件，當佐佐木大光準備外出工作時，卻發現自己遭到一名持刀的女高中生尾隨，並公開向他示愛，嚇得他趕緊報警。

根據日本媒體綜合報導，一名來自橫濱市、年僅17歲的女高中生，表示自己從2021年4月於澀谷車站附近的街上，與佐佐木大光擦肩而過便對他一見鍾情，之後就經常出現在他周圍，想要更靠近他，光是今年4月到5月之間，女高中生就被發現4度出現在他的公司附近埋伏、跟蹤，4月底女高中生甚至拿著美工刀一路跟隨佐佐木大光外出。

所幸，佐佐木大光及時發現少女詭異行為，趕緊衝進附近地鐵車站附設警局報警求助，女高中生被發現後還大膽向佐佐木大光示愛，表示「我的心裡只有你」，但最後仍遭警方以「暴力活動」、「跟蹤騷擾」等罪名將她逮捕，網友們看到新聞後也鬆了一口氣，紛紛留言「私生飯真的很可怕」、「好險抓到人了」、「難怪偶像對粉絲都會產生恐懼」、「太可怕了，好險沒事」、「她的心理有問題吧」、「都發現有人跟蹤了，公司應該要更保護藝人才是」，意外引起話題。