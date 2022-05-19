影后李冰冰當年以電影《風聲》在金馬獎封后，明年將滿50歲的她，雖先前曾認戀小16歲男友，但後來傳出分手。李冰冰出道多年，傳聞身家累積至少10億人民幣（約44億台幣），近期媒體報導，李冰冰至今不婚不生，對於身後事也早就計畫好，曾透露會將家產留給兩位視如己出的外甥。

李冰冰出生在黑龍江，年輕時不僅是師範學院的校花，也擔任過音樂老師，後來她考進上海戲劇學院，本來因為母親突然生病打算放棄就讀，在父親堅持下她才順利進戲劇學院唸書，1994年演出電影《警魂》出道，後來以《雲水謠》、《風聲》等作品走紅影壇。

李冰冰透露要把家產給外甥。（圖／中時資料照片）

感情方面，李冰冰曾與許多男星傳緋聞，2017年她罕見發文寫下：「一切都是最好的安排！」，承認和小16歲圈外男友許文楠交往，李冰冰當時為男友減少工作量，一度傳出好事近，但2020年傳出謠言，稱李冰冰男友投資失利要求她幫忙還債，引來李冰冰工作室駁斥是虛假消息，但或許是敵不過流言蜚語的壓力，去年港媒報導，李冰冰在專訪中承認和男友分手。

李冰冰當時說：「以為愛情是兩個人的事，面對謠言，再堅定的人也會動搖。」並坦言雖然不再是情人，感情已經昇華到另一個階段。據《東網》報導，李冰冰出道20多年，常在工作之餘分時間跟家人相處，雖然目前沒有結婚當媽的計畫，但她已經決定將10億人民幣的家產給兩個外甥，直言：「我和他們就像朋友，親情是一輩子無法割捨的愛。」