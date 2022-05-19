台北市大安區和平東路5月1日發生新台幣520萬元的重大住宅竊案，警方調閱監視器追查竊嫌，鎖定確實有名男子闖入被害富商的住宅，擴大調閱，一路追到宜蘭礁溪國道5號交流道附近橋下，日前尋獲疑似嫌犯留下的腳踏車，採集DNA赫然發現嫌犯身分是22年前犯下至少12起性侵、重大住宅竊案的涂姓男子。19日凌晨警方在國防部後備司令部所屬的廢墟圍捕，成功將他緝獲，查扣贓款245萬元及作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等證物。

北市大安區520萬密室竊案偵破！ 逃亡22年犯12起性侵慣犯落網，警方起出大筆贓物。(胡欣男攝)

北市大安區520萬密室竊案偵破！ 逃亡22年犯12起性侵慣犯落網，警方起出大筆贓物。(胡欣男攝)

本月1日該起住宅竊案發生後，被害富商一度懷疑自家外傭涉案，也覺得住家沒人闖入，猶如密室竊案。但北市警方調閱監視器分析，發現竊嫌於4月28日3時許，深夜出入賴姓被害人住宅大樓，遂以同心圓方式擴大調閱，並研析疑似犯嫌生活動態習性。

北市警方偵破遭竊520萬元的重大住宅竊案。（本報資料照片）

警方查出，竊嫌多藏於公園一帶及宜蘭縣礁溪鄉國道5號交流道下，隨即派員前往跟監、埋守查緝，13日傍晚6時許發現竊嫌出現於宜蘭縣礁溪鄉一帶，經採集犯嫌棄置於現場腳踏車DNA送請刑事局鑑識中心專案比對，結果與檔存涂姓男子相符，且他是刑事局追捕多年的性侵、重大住宅竊案嫌犯。

警方深入追查及比對監視器影像，發現涂嫌於18日藏匿北市中山區民生東路三段78號後方的國防部後備司令部所屬廢墟，深夜出動專案小組警力圈圍，並由大安分局分局長范織坤指揮調度，19日凌晨3時許，成功將涂嫌逮捕到案。

警詢時，涂全程保持沉默，但警方調閱相關監視錄影畫面及現場所查扣贓款，確認其犯行。全案詢問後將依竊盜等罪嫌移送北檢偵辦，並持續與刑事局偵查第二大隊追查2000年起涂嫌所涉及至少12起性侵害及重大竊盜案。