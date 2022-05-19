芬蘭與瑞典做出歷史性決議要加入北約，遭到土耳其反對。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）直言兩國是恐怖組織的賓館，聲稱加入會帶來安全問題。土國為甚麼這麼反對?CNN盤點出幾項原因－土耳其庫德族問題、與拜登政府交流不順，以及有專家表示，艾爾多安強烈的措辭是為明年選舉鋪路。

週三時芬蘭與瑞典正式申請加入北約，艾爾多安指責兩國支援恐怖組織，並不積極看待兩國加入北約的決定，並聲稱在達到土國要求前絕不同意兩國加入。然而，外界普遍認為，新成員加入北約需要全部成員國的同意，這也讓土耳其有發揮空間，可以趁機讓安卡拉抱怨對北約成員國與西方的不滿並緩取有利條件。

首先，艾爾多安指責兩國窩藏尋求在土耳其建立獨立國家的 「庫德工人黨」 （PKK），該黨數十年來一直與土耳其政府進行武裝鬥爭，被美國、歐盟、土耳其指定為恐怖組織。另外土國還認為，與2016政變的相關人士都留在兩國境內。

再來是安卡拉要求瑞典與芬蘭取消武器禁運，該禁運措施是在土耳其2019年進攻敘利亞北部所實施的。土耳其發起了針對庫爾德人領導的 YPG 部隊的行動，這些部隊與美國和其他西方國家結盟，共同打擊 ISIS。這一攻勢遭到美國和歐盟的譴責，並導致幾個歐洲國家對安卡拉實施武器禁運。

第三，土耳其明年將舉行選舉，艾爾多安的激烈言詞有可能可以挽救其民調。專家們認為，目前土耳其的經濟狀況不樂觀，通貨膨脹高到創紀錄，過去一年土耳其貨幣也貶值超過一半，這些都將讓艾爾多安的民調不容樂觀。

最後，歐洲外交關係協會（ECFR）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）認為，現在是土國政府抱怨拜登政府的好時機，美國總統拜登自上任後一直與艾爾多安保持距離，他上月也向記者抱怨過這點，他認為與拜登的關係沒有像與前總統川普那麼好，他希望可以更進一步合作。

艾丁塔斯巴斯也指出，這不是土耳其第一次反對新成員，她認為，艾爾多安最後還是會被說服，並得到一些好處。