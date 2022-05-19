LINE官方帳號數位校園計畫提供獨立後台管理來自好友（家長）的訊息，更有下班時間自動回覆訊息，或多人管理等功能，讓教師下班後能夠充分休息，同時兼顧與家長的互動。（LINE提供）

LINE官方帳號數位校園計畫提供「一對多群發公告」與「一對一私聊」功能，教師宣布重要事項時，群發訊息不被覆蓋，在與家長個別討論學生狀況時，也能快速轉換一對一聊天模式。（LINE提供）

隨著全台停課的消息陸續確定，遠距學習已經成為了學生的新常態，而作為台灣人日常最習慣使用的社群網絡平台LINE，日前就宣布啟動「LINE官方帳號數位校園計畫」，讓學校依據需求，並以遠低於市價的教育方案，去採用更高用量的官方帳號，讓教師可透過自動回應訊息來區隔公私時間，也可透過「一對多群發公告」與「一對一私聊」等功能，讓重要訊息不被覆蓋，增進個別溝通質量、隨時應變緊急狀況，或運用圖文選單來做行動佈告欄。

LINE官方帳號數位校園教育方案一覽表。（LINE提供）

LINE此次推出的「LINE官方帳號數位校園計畫」，讓學校能依規模和需求，選擇所需的班級帳號，單一班級帳號年費為600元，每月並有4000則群發訊息可使用，等同於市價0.6折，更提供官方帳號操作手冊、班級經營所需的圖文素材包、LINE官方授課等教學資源；為了提供教學資源協助教師快速上手，推出6月30日前申請的學校，在8月1日正式計價前享費用全額減免優惠。