PlayStation Plus全新的三款會員層級的訂閱方案,最終將於下周二(24日)正式在台上市,台灣市場將提供「PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL」基本方案、「PLAYSTATION PLUS EXTRA」升級方案及「PlayStation Plus Deluxe」高級方案 3款選擇,而日前SIET也公布了推出期間的收錄遊戲陣容。

像升級及高級方案就能玩到《刺客教條:維京紀元》、《Resident Evil》、《蜘蛛人:邁爾斯·莫拉雷斯》等大作,而高級會員更可免費暢玩一系列經典遊戲之餘,部分遊戲更會展現優化的幀率和更高品質的解析度,對於特定的初代PlayStation和PSP經典遊戲,還將享有新的使用者介面,可讓會員隨時儲存遊戲,甚至將遊戲倒回重新再玩一次。

另外還有全新推出的高級會員限定,提供限時遊戲試玩福利,讓會員能夠在購買前試玩特定遊戲2小時,下載完整遊戲的試玩版本、完成2小時試玩後,假如決定購買,期間所獲得的任何獎盃和遊戲保存資料,都將繼續在正式版本中沿用,而目前就公布像今年新出的熱門大作《Uncharted:盜賊傳奇合輯》及《地平線西域禁地》等,都將會推出高級會員限定試玩福利。

全新的PlayStation Plus台灣訂閱方案,「PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL」基本方案,每月198元、每季488元、每年1188元;「PLAYSTATION PLUS EXTRA」升級方案,每月298元、每季808元、每年1988元;「PlayStation Plus Deluxe」高級方案,每月338元、每季928元、每年2288元。