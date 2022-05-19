PlayStation Plus全新的三款會員層級的訂閱方案，最終將於下周二（24日）正式在台上市，台灣市場將提供「PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL」基本方案、「PLAYSTATION PLUS EXTRA」升級方案及「PlayStation Plus Deluxe」高級方案 3款選擇，而日前SIET也公布了推出期間的收錄遊戲陣容。

像升級及高級方案就能玩到《刺客教條：維京紀元》、《Resident Evil》、《蜘蛛人：邁爾斯·莫拉雷斯》等大作，而高級會員更可免費暢玩一系列經典遊戲之餘，部分遊戲更會展現優化的幀率和更高品質的解析度，對於特定的初代PlayStation和PSP經典遊戲，還將享有新的使用者介面，可讓會員隨時儲存遊戲，甚至將遊戲倒回重新再玩一次。

另外還有全新推出的高級會員限定，提供限時遊戲試玩福利，讓會員能夠在購買前試玩特定遊戲2小時，下載完整遊戲的試玩版本、完成2小時試玩後，假如決定購買，期間所獲得的任何獎盃和遊戲保存資料，都將繼續在正式版本中沿用，而目前就公布像今年新出的熱門大作《Uncharted：盜賊傳奇合輯》及《地平線西域禁地》等，都將會推出高級會員限定試玩福利。

全新的PlayStation Plus台灣訂閱方案，「PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL」基本方案，每月198元、每季488元、每年1188元；「PLAYSTATION PLUS EXTRA」升級方案，每月298元、每季808元、每年1988元；「PlayStation Plus Deluxe」高級方案，每月338元、每季928元、每年2288元。