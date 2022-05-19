台鐵企業工會因不滿台鐵公司化條例未溝通就送出，日前發起勞動節不加班，影響諸多運輸，近日再發起端午節不加班，勞動部及交通部昨天與台鐵工會就台鐵的安全、子法協商、公司資產配置及員工權益等4大議題協商，但並未針對端午節不加班有討論。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部專案報告。

許銘春表示，此次協商是一個好的開始，大家願意展現誠意交換意見，願意就台鐵的議題異中求同，勞動部也會持續在勞資之間協商，為台鐵的未來努力。