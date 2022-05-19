美股近期走勢劇烈震盪，因美國零售業鉅擘達吉特（Target）第一季財報慘淡，加劇市場對於通膨及經濟衰退的擔憂，道瓊收盤暴跌逾1100點，把原先漲勢吐回，讓投資人心情跟著洗三溫暖，但包括股神巴菲特以及已故傳奇投資人柏格（John Bogle）都認為，「股市下跌時，不要密切關注市場。」

美國媒體《CNBC》報導，回顧2016年市場處於劇烈波動期時，巴菲特當時曾說過一句名言：「我會告訴投資者，不要密切關注市場。」巴菲特強調，這些購買優質公司股票的投資者，將在10、20或30年後看到成果，若他們只是試圖賣賣股票，那不會有什麼好結果。

巴菲特強調：「錢是用來投資長期持有優質公司」；另外已故傳奇投資者柏格也曾表示，最好的投資方式是購買股票並持有他們，如果賣股只為了避免損失，並在之後再度買入，「情緒將會完全打敗你」。

柏格認為不要讓市場的這些變化改變你的想法，即使市場發生最大的變化像是金融危機，也千萬不要一直進出市場，始終維持在一定水平。

針對美股後勢，外資摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Michael Wilson）則警告別被熊市反彈欺騙，受企業獲利下滑和經濟放緩影響，預估美股還會再跌15%。