五月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對央行鷹派政策的擔憂躍居最大尾端風險，本月增加6個百分點至31%，擔憂經濟衰退微升1個百分點至27%，擔憂通膨則略有緩和至18%。此外，貨幣政策亦擠下地緣政治成為影響金融市場穩定的最大潛在風險。在最擁擠交易方面則延續四月份看法，前三名分別為做多商品與油、放空美國公債及做多科技。

就升息與通膨前景而言，經理人平均認為聯準會在此波循環將升息7.9次較上月的7.4次略為增加，而預期未來12個月通膨將趨緩的經理人則較上個月大幅增加28個百分點至淨68%。此外，淨34%經理人預期債券殖利率將攀升，比例為2020年3月來最低，自上個月的53%大幅下滑。

對經濟前景展望方面，淨72%經理人認為未來12個月全球經濟將轉弱，仍為紀錄來最悲觀，淨77%經理人預期停滯性通膨，則為金融海嘯來最高，淨66%經理人預期企業獲利將惡化，為2008年10月來最差。經理人轉向防禦，對股票由上個月的淨加碼轉為13%淨減碼，為2020年5月來最低水平，現金配置比重自前月的5.5%升至6.1%的近20年最高，淨43%經理人加碼公用事業、民生消費與健康醫療類股，為2020年5月來最防禦。

就產業別而言，醫療產業連續三個月蟬連獲淨加碼榜首，較上個月看好度再增5個百分點至41%，為2020年10月來最高，能源與民生消費則分別獲23%及16%淨加碼。此外，淨63%經理人看好高股利股表現將優於低股利股，比例為2016年7月來最高。反觀科技產業則是遭12%淨減碼，為2006/8來最差。就區域別而言，淨6%經理人減碼美股，為遭減碼幅度最輕的區域。

5月份美銀美林經理人調查於5月6日至12日進行，共331位經理人管理9860億美元資產參與調查，288位經理人回應問題。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，面臨經濟成長放緩、高通膨和聯準會政策緊縮環境，預期全球股市第二季走勢仍將顛簸，看好基礎建設產業具備眾多順風因子，包括運輸基建將持續受惠疫後經濟活動復甦、公用事業公司透過落實策略變革以改善未來的現金流量、通訊基礎建設評價改善且將持續受惠5G發展。此外，為了減緩氣候變遷的衝擊，不論是電動車、再生能源發電已成為大勢所趨，背後均需要大幅興建或翻修現有的基礎建設，預期基礎建設產業將成為全球朝低碳經濟轉型趨勢下的優先受惠者。