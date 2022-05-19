富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球市場策略部門主管Paul Christopher表示，隨著通膨超過薪資增長的時間比人們預期更久，這對零售支出持續造成影響，是導致今天市場遭到拋售的主要因素，零售業開始顯露消費者購買力減弱的影響。該研究部門預估美國將在今年底和2023年初陷入溫和衰退。

Verdence Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，消費者正面臨挑戰，我們在年底開始看到消費者使用信用卡支付漲價的食品和漲價的能源，實際上情況已變得更糟。這將打擊那些主要的零售商場，而沃爾瑪往往就是其中之一。

SoFi投資策略部門主管Liz Young表示，在這個特別的時刻，成長型股票是弊大於利，市場正試圖決定這會變得有多糟。市場對未來六個月的前景感到恐懼，我們或許會發現市場不需要像現在這樣恐慌，確實對下跌有些反應過度。

★類股

標普500指數成份股普遍大跌，終場僅有8檔個股收高。11大類股全面收黑，非必需消費類股跌6.60%，表現最疲弱；其次為必需消費類股跌6.38%，科技股跌4.74%。

★重磅股

重量級科技股全跌。蘋果跌5.64%，微軟跌4.55%，亞馬遜跌7.16%，Alphabet跌3.93%，特斯拉跌6.80%，Meta跌5.12%，網飛跌7.02%。

道瓊指數成分股全跌。Walgreens Boots跌8.39%，跌幅最大，其次為可口可樂跌近7%，沃爾瑪跌6.79%。

主要晶片股全軍覆沒，輝達跌6.82%，高通跌6.61%，超微跌6.04%，恩智浦跌5.52%，應用材料跌4.71%，英特爾跌4.62%，美光跌4.61%，德州儀器跌2.67%。

★焦點股

Target股價暴跌24.93%，收在161.61美元，創下1987年10月19日「黑色星期一」股市崩盤以來最大單日跌幅，市值蒸發約250億美元。該百貨業巨頭的財報加劇通膨擔憂，其上季營收為251.7億美元，優於市場預期，但其獲利腰斬，每股盈餘只剩2.19美元，遠不及市場預期的3.07美元。Target並警告因燃油和貨運成本增加，今年的利潤將受到更大的打擊。

受Target股價重挫影響，SPDR標普零售股ETF大跌8.3%。亞馬遜跌7.16%，百思買跌10.5%，Dollar General跌11.1%，Dollar Tree跌14.4%，梅西百貨跌10.7%，Kohl's跌11%。

沃爾瑪大跌6.79%，延續前一日重挫逾11%、創下1987年10月16日以來最大單日跌幅的低迷走勢。該零售業巨頭亦對利潤壓縮發出類似的警告。

美國第二大家居裝修用品零售商勞氏（Lowe's）跌5.15%，其第一季財報不如市場預期。

蝦皮母公司Sea重挫7.41%，因網路購物需求轉弱，Sea上季虧損擴大至5.8億美元。

★台股ADR

台積電ADR跌2.99%，收90.53美元，換算台股價格為537.93元。

聯電ADR跌3.93%，收8.32美元，換算台股價格為49.44元。

日月光ADR跌5.73%，收6.42美元，換算台股價格為95.37元。

中華電信ADR跌0.83%，收41.70美元，換算台股價格為123.89元。