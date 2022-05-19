金捷生技公司(7615)5月30日辦理創櫃板登錄前籌資。

金捷生物科技公司(產業類別：生技醫療)為從事母胎健康照護專業產品開發、系統整合及銷售之企業，產品項目分為三大部門：數位健康部(digital health)、精準醫學部(precision medicine)及保健保養部(health supplement)，該公司致力於婦女醫學及母胎醫學相關醫療端、照護端之醫療器材、檢測用品、保健產品、遠距健康、數位醫療、居家照護等產品及服務之研發、製造及銷售。

金捷生技公司將自111年5月23日起揭示其籌資資訊，5月30日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。