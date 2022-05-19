交通部、勞動部、台鐵企業工會昨日針對公司化條例進行協商，各方針對安全、子法、資產配置、員工權益等問題討論，會議從下午3時開到晚間12時，未得出具體共識，交通部長王國材今認為「有進展」。不過，台鐵工會仍強調，昨僅為初步討論，目前推動的國定假日不加班活動將持續進行。

王國材指出，昨天由交通部、勞動部、台鐵局，與工會進行這段時間最深度的討論，針對安全課題、子法、資產配置、員工權益等協商。其中安全部分，現在組織章程會有董事會設安全委員會，工會希望有基層參與，這點他非常認同，因為基層才是第一線面對安全的人員。

對於子法，公司化條例有16個子法，涉及勞資勞動條件改變，王國材說，希望由台鐵去討論，再送到交通部做決定。資產配置方面，由勞資談完對於哪些要留，過去希望有些資產不要放在台鐵，幫忙攤折舊維修費用，但工會希望有些能保留，會尊重最終討論結果。

王國材表示，員工權益部分，工會點出基層人員、關鍵技術人員的薪資比外面低很多，例如電力人員，這雙方都能做些討論。另對於基層主管加給，台鐵面臨到基層不願意當主管，錢少責任多，這些都留給台鐵局去勞資討論。

王國材說，昨天大家談到12點多，次長胡湘麟會後有打給他討論，大家很願意談，希望保持下去，台鐵局與工會繼續把細節擬出來，合理的話交通部會支持。

台鐵工會則強調，昨日所進行的勞資協商僅為初步討論，鐵路工會再次要求資方，務必正視台鐵安全、永續經營、員工安定與保障、改善薪資結構等議題。近期內，若資方再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，鐵路工會目前推動的國定假日不加班活動將持續進行。