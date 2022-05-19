曾到韓國留學、返台後成為影音創作者的網紅愛莉莎莎，因頻道題材多元豐富，很受年輕族群喜愛，YouTube頻道已累績破百萬訂閱數，IG也有58萬粉絲追蹤，不久前才表示打了第三劑疫苗副作用長達一週的她，昨天(5/18)又吐露身旁朋友陸續確診，但她始終都是陰性，「懷疑自己是不是傳說中的天選之人？」。

前一段時間因推廣「肝膽排石法」引發爭議的愛莉莎莎，仍不改直率性格，最近大方討論疫情話題，她上週透露，自己打了第三劑莫德納疫苗，但已經差不多過了一個星期，「還是好像自己的體力只剩下一半的感覺？ 還是大家都身體很好，沒有反應？」，引發眾多討論。

不只討論疫苗，昨天愛莉莎莎在IG貼文，吐露本土確診數雖然暴增，但她仍天天出門，而身邊的朋友們都陸續確診了，「讓我開始懷疑自己是不是傳說中的天選之人…？」

但她強調，身旁朋友確診，即使已經躲過好幾劫，但仍每天都戴口罩跟快篩，「還是要保護別人的嘛」，祝福確診的人們都能趕快康復，「不然大家都隔離了我好孤單」，她也在IG限時動態表示，身邊只要多一個人確診，她就疑心病一次，因此才會天天快篩，疑心病重到準備了充足的營養補充品及清冠一號，但自己一直都是快篩陰性，因此準備的這些東西，就都全送給確診的友人了。

愛莉莎莎透露身旁朋友陸續確診的消息後，引發網友議論，紛紛要她打好疫苗也別輕忽，要好好保護自己，也有人吐槽她，「常常有人一說就破功，還是不要烏鴉嘴比較好吧」、「搞不好你的潛伏期比較長」、「不想被炎上趕快刪了，這樣會讓人覺得你無視疫情嚴重」。