大陸26歲男星任豪2019年參加選秀綜藝《創造營2019》，並在總決賽中獲得第9名，在一年限定男團R1SE出道。不過屢屢被爆出失言、戀愛劈腿等風波，曾針對日本核食安全問題發表言論「如果我們用更大的罩子使其封閉，封閉該地區為核廢水處理場」等言論讓網友狂噴，近日他被網友爆料做PCR插隊，工作室則回應是請工作人員代排，沒想到被狗仔拿出插隊證據，掀起網友熱議。

任豪18日被狗仔「攝影師劉大錘」拍到做PCR時插隊，影片中排隊民眾很多，任豪站在隊伍旁邊，第一個影片中他往前走了一步，似乎想插隊，但被排隊的阿姨直接擠開，沒有留給任何插隊空間，任豪再度找到空隙站進隊伍裡，後方排隊的女生直接指責「你不要插隊呀」，影片流出之後，任豪被網友狂噴疫情期間濫用特權，且明星和一般民眾一樣，先前彭于晏、劉嘉玲這種級別的演藝圈大咖都乖乖排隊，憑什麼他可以插隊。

任豪的粉絲替他澄清，當天有任豪腳部受傷，不能長時間站立，通知PCR的時間太臨時，工作室有和檢測站人員溝通排隊，由任豪方的工作人員代排，沒有插隊。工作室稱因為腳受傷，是在檢測站人員的同意下請人代排完成PCR，表示「任豪先生及團隊深知任何人都沒有逃避防疫檢查的理由，更沒有不遵守排隊秩序的特權」，隨後任豪轉發工作室聲明：「不找藉口，真誠道歉。」

任豪轉發工作室聲明道歉。（圖／翻攝自任豪_EVOL微博）

不過拍攝該影片的狗仔並不認同此說法，狗仔「攝影劉大錘」在任豪發聲後曝光一段影片，稱隊伍中沒有人替任豪代排，任豪與助理一起抵達檢測地點，助理看到隊伍有空缺後，就指了指空位讓任豪排進去，結果遭到後方民眾指責，該影片一出讓許多網友吐槽「粉絲再來洗呢？所以說藝人千萬不要撒謊，別人能錘的」、「怎麼還有人粉他啊」、「小狗狗都會排隊」。