本土昨天（18日）新增8萬5310例確診，其中新北市2萬7230例最多，佔了3成，不過精神科醫師沈政男表示不用怕，因為新北在5月21日將會率先達到高峰之後就會下降，原因是當染疫達到一成人口，曲線就會折彎下來。

沈政男昨天在臉書分析台灣疫情走勢，指出新北新增2萬7230例創下新高，但免驚，因為新北在5月21日將會率先達到高峰，之後就會下降，為何這麼說？這是因為新北人口約400萬人，目前染疫已達33萬人，而染疫達一成，約40萬人確診，曲線就會折彎下來，這數字在5月21日就會達到，「為什麼是一成？因為兩成就會緩解，而曲線是對稱，至於為什麼兩成就會緩解？因為加上三劑覆蓋率六成多，就會使得Rt值（有效再生數）降到1以下。」

台北市部分，沈政男表示，現在染疫總數是16萬，還得有10萬人口染疫，因此還要等5到6天左右。而昨天台北市表示「16日出院多過住院」，這就是雙北疫情即將達到高峰的跡象之一，也是醫療量能不會崩潰的佐證。

沈政男表示，至於昨天死亡41人，死亡率升到萬分之3.7，紐西蘭已升到萬分之9，跟新加坡、上海的萬分之9很接近了。依他來看，現在共存之路，醫療量能已經沒有大礙，就剩儘可能降低死亡率這個目標。要達到這目標，就是讓沒有打任何疫苗的老人家，在染疫以後趕緊服用抗病毒藥物，這是降低死亡率的大好武器，「大家繼續努力，台灣死亡率要比其他國都低！老人家胼手胝足打拚一生，才有今日富足安康的台灣，現在疫情來襲，我們要好好保護他們！」