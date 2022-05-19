標普道瓊指數公司主管今天告訴路透社，公司已將電動車商特斯拉從其標準普爾500 ESG指數（S&P 500 ESG Index）剔除，原因包括種族歧視以及與特斯拉相關的自駕車事故。

特斯拉執行長瑪斯克聞訊氣到在推特飆罵，連「ESG是騙局」都罵出來了。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）宣布，除了將特斯拉（Tesla Inc）、達美航空（Delta Air Lines）、雪佛龍（Chevron Corp）踢出標準普爾500ESG指數（S&P 500 ESG Index），也將馬斯克即將掌管的推特（Twitter Inc）與煉油商菲利普66公司（Phillips 66）加入指數，這些都是從5月2日開始生效。

這些改變反映出，各界對於評量公司環境、社會與治理（ESG）等方面表現的指標有廣泛辯論。

特斯拉透過開創電動汽車並擴展到電網和太陽能系統的電池存儲，成為最有價值的汽車公司。

標普道瓊指數公司ESG指數北美主管陶恩（Margaret Dorn）受訪時表示，導致特斯拉被踢出指數的因素，包括特斯拉未公布與其低碳策略或商業行為準則相關的詳細資訊。

陶恩表示，特斯拉的產品雖有助減少碳排，但特斯拉的其他問題以及相對於同業缺乏披露，應讓希望透過環境、社會和治理（ESG）標準來評斷該公司的投資者注意到。

她說：「你不能只從表面觀察公司的使命聲明，必須從這所有重要面向檢視他們的實踐。」

特斯拉尚未回答記者詢問。特斯拉先前稱ESG評量方法「存在根本缺陷」。

馬斯克得知消息後推文說：「埃克森美孚（Exxon）被標準普爾500指數評為全球環境、社會和治理（ESG）前10名，而特斯拉沒有上榜！ESG是騙局，它已被虛偽的正義魔人當成武器。」