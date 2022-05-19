偷「幸運草酒瓶蘭」送友當慶生禮卻很不幸 還沒送達先進警局。/戴志揚翻攝

高雄一名男子因好朋友的生日快到了，擔心兩手空空前去慶生沒有誠意，想到朋友喜歡種植盆栽，而臨時起意偷走他人門前的盆栽來「借花獻佛」。沒想到警察來得比慶生會還快，朋友晚上的生日宴會去不成，還得先到警局作客，得不償失。

鼓山分局內惟派出所於16日晚間，接獲轄區民眾報案，指稱細心呵護已經栽種6年的盆栽「酒瓶蘭」，在住家門前遭竊。所長周信宏立即指派專人擴大調閱周邊監視器影像，發現竊賊在當天凌晨4點多，騎機車到被害人家門口徒手搬走盆栽，放在機車踏板後揚長而去，前後作案過程不到10秒鐘隨即得手逃逸，警方以車追人查出44歲的溫姓男子涉有重嫌，於17日下午循線通知到案製作警詢筆錄後，依竊盜罪移請高雄地檢署偵辦。

竊賊在當天凌晨4點多，騎機車到被害人家門口徒手搬走這盆幸運酒瓶蘭，放在機車踏板後揚長而去。(戴志揚翻攝)

竊賊在當天凌晨4點多，騎機車到被害人家門口徒手搬走盆栽，放在機車踏板後揚長而去。(戴志揚翻攝)

警方調查發現，溫男因為朋友的生日快到了，不知道要送什麼才好，當天騎機車經過被害人家門前，看到被害人門口的盆栽翠綠茂密甚為美觀，又想到朋友有種植盆栽的喜好，臨時起意以被害人的盆栽充作朋友的生日禮物。誰知道都還沒去參加朋友慶生會，就被警方通知到案，自知難逃法網，主動交出「酒瓶蘭」盆栽，警方在不到一天的時間迅速偵破，並將盆栽發還，被害人接獲警方通知到所領回時，對員警的高效率大為讚賞與感謝。

鼓山分局長蔡鴻文表示，竊盜除造成民眾財物損失，且容易造成民眾的恐懼，警方除加強轄內監視器建置與妥善維護，並結合全時段的巡邏警網對可疑人車積極盤查，全力防制不法事件發生，保護民眾生命財產安全。蔡分局長也呼籲市民朋友，一同響應社區警政全民參與的共濟精神，如發現可疑人事物，請立即聯繫警方查處，共同維護良好的居家生活環境。