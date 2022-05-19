中信金(2891)法說會後，3大美系外資出具報告，全給予正面的「買進」或「加碼」評等，而目標價一致都站上「3」字頭，區間介於31~32.4元間。不過從籌碼面來看，外資昨天賣超第一名個股竟也是中信金，單日賣超逾萬張，賣超第一名券商為花旗環球。

市場近期聚焦在中信產險防疫保單賠付，以賣出44萬筆防疫險保單計，目前每天約賠付500萬元。由於多數為停賣前兩天出售，相關資料等仍須確認是否核備，粗估恐2-3成資格不符，公司表示，由於中信產險組織架構在台壽保下，經內部各種情境分析，產險影響台壽保RBC僅由首季的335％，微幅下滑至326％，影響有限，不過不排除下半年因應產險資金需求，以台壽保為主體進行增資，後續仍須觀察。

今年中信金董事會通過發放現金股利1.25元、配發率45.8％，以今盤中價25.55元計，現金股利殖利率約4.9%。

中信銀首季總放款餘額為2.89兆元，季增3.3%，年11.3%，企業貸款、外幣放款及房貸占比分別為24％、38%與30%，年增率各為7%、15%及10%。1Q中信銀淨利差為1.47%、存放利差為1.89%，其中台幣利差增加4bps至1.57％；外幣存放利差則受惠成本下滑與升息預期增至2.41％；淨利差上揚主要是外幣利差帶動。

展望2022年，法人分析，受惠美國、台灣啟動升息，再加上放款結構性改變，公司上修全年淨利差預估，預期美國升息7碼與台灣升息2.5碼的假設下，全年淨利差由1.5-1.52％上修至1.53-1.55％，2023年淨利差則由1.6％上修至1.64％。