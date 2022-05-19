歐股周三收跌，其中科技股領跌。市場對於通膨和貨幣政策收緊的擔憂，抵銷了中國經濟復甦的樂觀情緒；與此同時，義大利裕信銀行和德國商業銀行股價上揚。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌5.02點或1.14%，為433.95點。此前由於對中國復甦的希望，歐股從上周五來不斷上漲。

科技股下跌2.7%。銅價下跌，也讓基礎材料股下跌1.2%。

周三公布的資料顯示，英國上月通膨率為增加9%，創下40年來歷史新高，並且更加靠近於英國央行(BoE)對今年底的10%預測。

歐盟統計局周三表示，在燃料和食品成本推升下，歐元區四月通膨保持在歷史新高的7.4%。

歐洲央行預計在第三季結束債券購買計畫後宣布升息，並且有可能在未來幾個季度再進一步加息；此也呼應了美聯準會的作法。

中國染疫人數的減少，激起人們對經濟活動復甦的希望，樂觀情緒在周二開始上升。但是事實證明，這種樂觀情緒是短暫的。

歐洲股市今年只有在三月上升，預計五月會下跌。而歐股今年以來下跌了11%，表現仍優於標普和MSCI全球指數，兩者今年以來都下跌約14%。

在公布上季營收創紀錄後，泛歐交易所升3.9%，報76.6歐元。

儘管獲利表現優於預期，荷蘭銀行(ABN Amro)仍下跌11.9%，報10.5歐元；該行警告了烏克蘭戰爭對該行的衝擊。

風電製造商西門子歌美颯升12.6%，報15.91歐元；消息指稱，西門子能源正準被買下該公司剩下的價值約31.4億歐元的股份。

德國商業銀行升3.1%，報7.02歐元；義大利裕信銀行升2%，報9.96歐元。新聞報導指輛家公司計畫的合併談判，但潛在的交易因烏克蘭戰爭而擱置。

假日旅遊集團TUI跌12.6%，報2.53歐元；該公司宣佈出售股份，以償還疫情期間德國政府紓困的部分資金。