國民黨昨日（18）確定徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發各界譁然。爭取代表國民黨參選台北市松山、信義區議員民調落敗，16日才被羅智強延攬出任「桃園+疫情關懷部主任」的田方倫，才隔2天竟又失業，讓中廣董事長趙少康小編直呼難過，並給田大大的擁抱與吃不完的泡麵，盼能幫他度過難關。此消息引熱議，大批網友表示流淚心疼。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日（17）發文表示，雖然要恭喜張善政出線，但我們還是有點難過，因為剛當上「桃園＋疫情關懷部主任」的田方倫，恐怕要在一個月內二度失業了。

趙少康小編指出，田方倫當天下午來他們辦公室，小編們就給了他一個大大的擁抱，還有吃不完的泡麵，希望能幫他度過難關。小編更打趣道：「如果有願意提供工作的，請下面留言，方倫會親自聯繫你們喔！」並稱，接下來有生計困難的戰鬥藍青年們，也歡迎來找他們領泡麵一包，因為他們承諾「月虧損0~6萬的候選人，我養」，康編們立志要成為「政治圈的慈濟&104」。

此文引發網友熱烈討論，紛紛留言：「才幾天就又失業了！這個真的可憐，哭了」、「幫QQ」、「真的QQ」、「這不QQ什麼才QQ？」「可憐的藍營青年，沒資源只能走一步算一步」、「希望藍營當權者能看到你們這些年輕人，身為深藍支持者，看到你們這些孩子真的很心疼，眼眶濕了」。