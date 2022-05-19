藝人周湯豪（Nike）擁有帥氣外表與驚人創作實力，加上明星老媽比莉光環加持，使他一出道就備受矚目，2016年還靠著創作歌曲《帥到分手》一舉攻上各大音樂排行榜，近日更成立個人工作室，並擔任選秀節目《原子少年Atom Boyz》的導師。即使工作忙碌，他也不忘透過社群媒體與粉絲分享生活，近日他便跟上流行，公開33項眾人不知道的祕密，令粉絲們相當驚訝。

周湯豪17日在個人IG及臉書上跟風玩起「關於我可能讓你很意外的point」，一共列出33項外人不知道的事情，像是他根本不是ABC、不太會使用3C產品、不去夜店、不吃高級料理及高級食材、非常少出門、個性低調有社交恐懼症、從不覺得自己是藝人、每天都看動物影片、私下非常傳統、家庭教育也很嚴格、有多重人格、很金魚腦、小時候跟麥可傑克森一起表演過、自己還有另一個導演身分，還在美國得了三個獎等事情。

其中，周湯豪在清單中寫到「曾被差點被韓國公司簽約成為super junior 一員」，令網友相當好奇，其實過去跟媽媽比莉上《康熙來了》時，在節目中透露當年才21歲的他，在美國念書時與南韓朋友去參加慶典，意外被星探相中，來回談了一年多，後來還參加徵選，就連當時人氣火紅的東方神起都到場觀看，但最後遭到媽媽比莉擋下，才沒有在南韓以男團成員身分出道。