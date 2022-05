台灣昨日新增85310例本土新冠肺炎確診個案,再創歷史新高,同時也增加了41例染疫死亡個案。而時事評論員朱學恒抓包昨紐西蘭媒體竟還出現「Taiwan can help」的半版廣告,對照目前嚴重的疫情,讓他狠酸根本是「平行世界廣告」。

朱學恒昨(18日)在臉書分享一張刊登在紐媒《紐西蘭先驅報》(英語:The New Zealand Herald)18日紙本報紙的「Taiwan can help」半版廣告。他寫道,紐西蘭傳來的平行世界廣告,Taiwan can help ! 驚不驚喜,開不開心?他更質疑「不知道廣告費可以買多少快篩給台灣的弱勢族群?」

對此網友們也狠酸「八萬五確診了,該跟紐西蘭說我們需要幫忙了」、「應該登Taiwan need Help吧」、「台灣的人民都救不了,還想救誰?」、「歡迎來到蔡EE的元宇宙」。而經《中時新聞網》記者查證,在18日《紐西蘭先驅報》紙本A17版,可見該則「Taiwan can help」的半版廣告。