美國財政部長葉倫今天證實，她正在拜登政府內部倡議取消對中國進口產品徵收的一些關稅，因為課徵這些關稅「不是很有戰略意義」，卻會傷害美國消費者和企業。

葉倫（Janet Yellen）在七大工業國集團（G7）財長和央行總裁會議前的記者會表示，拜登政府內部正在討論有關美國前總統川普依「301條款」對數千億美元中國商品徵收懲罰性關稅。

她說：「在我看來，其中一些似乎對消費者和企業造成更多傷害，在解決我們與中國的實際問題方面也不是很有戰略意義。」她指的是不公平的貿易行為、國家安全問題或供應鏈漏洞。

路透社17日報導，知情人士透露，美國總統拜登的幕僚為了是否降低中國貨品關稅來對抗通貨膨脹，內部激烈辯論。其中財政部長葉倫抱持支持立場，但貿易代表戴琪（Katherine Tai）則有不同意見。

綜合路透社和法新社報導，根據消息人士說法，葉倫在內的一些官員想要將許多這些關稅取消；不過，戴琪則希望將議題擱置，先就如何保護美國就業及針對中國在全球市場的行為規劃更廣泛對中貿易策略，而這當中甚至可能包括對中國貨品課徵新的戰略性關稅。

根據報導，許多被課徵高達25%懲罰性關稅的商品，與川普政府依301條款對中國盜用美國技術和智慧財產權進行調查的目的幾乎沒有關係。在中國對川普實施第一輪關稅進行報復後，美國再對自行車或成衣等中國非戰略消費商品課徵關稅。

拜登政府內部和外部的一些經濟學家以及許多商業團體都主張降低對中國商品課徵的關稅，以協助對抗居高不下的通貨膨脹。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致供應鏈中斷、經濟強勁復甦加上俄羅斯入侵烏克蘭致使食品和能源價格飆升，美國通膨率創下數十年新高。

葉倫曾說，削減關稅可能有助緩解通膨，但不太可能在很大程度上改變形勢。

「所以我認為，這不僅是為了通貨膨脹，也是因為削減部分關稅能為消費者和企業帶來好處。我們還在討論。」

但葉倫也說，她尊重各方在關稅政策辯論中的意見。

她說：「有各種合理的擔憂。我們也確實還未就關稅問題達成共識。」

拜登本月稍早表示，正在「討論」是否取消對中國的貿易關稅，但尚未做出決定。

支持者認為，削減關稅可降低進口商品價格，進而降低美國飆升的通膨。

但取消這些措施可能會替白宮帶來政治風險，而白宮不想被貼上對中國示弱的標籤。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110519