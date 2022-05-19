副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌等人向媽祖參香。（李京昇攝）

副總統賴清德為同黨參選人打氣讓徐耀昌數度尷尬。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，將在20日清晨1點15分起駕南下雲林進香，副總統賴清德19日早上9點前往拱天宮參拜，他致詞前也為同黨參選人打氣，幾度讓苗栗縣長徐耀昌略顯尷尬，雙方互動不多，都提及希望民眾做好防疫，讓進香活動順利。

賴清德今天一早到拱天宮參拜，民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、縣長提名參選人徐定禎縣長、通霄鎮長參選人杜文卿等人共同出席，陪賴一起參拜。

而苗栗縣長徐耀昌、縣議員陳品安、縣府文化觀光局長林彥甫等人也共同出席參拜儀式。

賴清德與拱天宮主任委員洪文華等人向媽祖參香後致詞，賴開頭先是問候苗栗縣長徐耀昌，緊接著介紹徐定禎是下屆新任縣長、杜文卿是通霄鎮長，讓徐耀昌面露尷尬。

賴清德接著說，他很高興來參拜，下午總統蔡英文也會到場恭送啟程，他期許進香可以圓滿順利、圓滿成功，並求媽祖保佑國泰民安，疫情早日結束，儘速恢復正常生活

他也對主任委員洪文華的團隊表達敬意，他表示，要如期舉辦大型活動，讓相傳數百年順利舉辦，而且比往年更盛大，廟方的努力是有目共睹，他在此也特別提醒大家，如果有發燒、咳嗽跟流鼻涕感冒症狀，就不要參加進香。

如果可以最好出門前做一下快篩，進香過程一定要遵守疫情指揮中心的指示，並減少脫下口罩的次數跟時間，讓整個防疫更周全。

徐耀昌也說，賴清德有醫療背景，大家可以信任，一定要遵守相關防疫規定，也呼籲信徒進香期間，自己一定要量體溫、酒精消毒，保障家人跟周邊好友健康，他也預祝8天7夜活動圓滿順利。