金門七旬阿伯到元大銀行匯款新台幣40萬元欲投資比特幣，行員直覺他碰到網路詐騙集團，趕緊通知警方到場攔阻，事後還打電話追蹤並轉知家人注意，成功替他保住一筆辛苦錢。

金城分局說明，70餘歲劉姓老翁到元大銀行欲臨櫃匯款新台幣40萬元至華南銀行-基隆港口分行，行員見他年紀較長，且聲稱大筆金額要用於投資網路虛擬貨幣「比特幣」，直覺情況有異，趕緊通報金城派出所派員協同處理。

所長郭益銘火速率同警員董毅欣、陳坤德等人趕至，一番了解後研判又是詐騙集團在網路騙財，苦口婆心勸導後，才讓老翁打消匯款念頭，成功替他保住40萬元的辛苦錢。

由於過去曾發生受害人假裝配合警方，事後才 偷偷跑到另家銀行匯款，結果蒙受數百萬元的損失，警員董毅欣擔心老翁後續再遭詐騙，特聯絡其兒子多加關切，同時多次主動打電話與老翁溝通，詳細說明詐騙集團的慣用手法後，才讓老翁決心不再匯款，其子也專程赴警局表達謝意。

金城分局長吳學安感謝金融機構主動關懷提問，並即時通報警方到場，共同成功攔阻詐騙，親赴元大銀行金門分行頒發感謝狀與獎勵金，感謝行員的合作和辛勞，並協請持續辦理反詐騙工作。

金城分局表示，近期假投資詐騙案件明顯增加，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，進而慫恿上鉤者投資他們的假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，一步步掉入陷阱。警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。