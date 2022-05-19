肯德基常被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，昨突然宣布要與蛋撻劃分界線，引起網友們討論，有眼尖網友發現，外送平台上面直接大爆雷，平台頁面中出現了一家「肯德基蛋塔點心專門店」，再度掀起網友討論，不少人驚呼，肯德基終於要轉行做甜點了嗎？

肯德基昨在臉書官網發文說，不要再說我們是蛋撻店啦！這一次肯德基不賣蛋撻了，我們將要和蛋撻劃分界線，答案將於5月23日揭曉，引起網友們關注，因為許多民眾總是戲稱「肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店！」

一名眼尖網友昨在PTT上發文詢問說，在熊貓外送上看到，肯德基疑似是要開蛋撻專賣店，但如果沒有在其他縣市展店的話，是不是以後就算有肯德基，也吃不到蛋撻了。

網友分享外送平台上出現一間肯德基蛋塔點心專賣店。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起網友討論，「 肯德基終於要變甜點店了」、「肯德基爺爺說：我要堂堂正正做蛋撻」、「看起來是原本都賣的店要改成只賣蛋撻欸」、「直接變蛋撻工廠」、「這也沒夯到可以開專門店吧？」