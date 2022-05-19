台灣疫情進入高峰，昨日新增確診8.5萬例。今日檢測族群人氣不弱，泰博(4736)、寶齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)、安特羅(6564)全數逆勢揚升，漲幅在1~1.8%不等。

泰博4月營收飆出歷史新高，目前單日確診人數已破8萬，指揮中心認為還沒到達最高峰，法人看好，5月營收可望再創新高。泰博5月中將有1~2台機台到位，6月中再增加4台，未來單日產能將達100萬劑，月產能達3000萬劑。法人看好，泰博5月營收可望再創新高，第2季營收、獲利可望繳出大幅成長的成績單。

寶齡抗原快篩是政府徵用的五家家用快篩的製造廠之一，4月起出貨量將開始放大，對業績也將有正向貢獻。另外，5月中旬腎臟新藥拿百磷(Nephoxil)，韓國授權夥伴已取得NDA新藥進口上市許可，將在60日內認列里程碑金，未來也能認列淨銷售收入。

寶齡腎病新藥拿百磷美國因專利2月到期，權利金不用再分一半給原發明人，每年EPS將增加逾1元，因學名藥最快2025年才會上市，未來4年獲利將伴隨市場成長而向上，法人看好今年獲利表現。