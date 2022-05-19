中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔，憑著甜美臉孔與火辣身材，在球場上展現出色的舞蹈實力，加上她連續3季在《全明星運動會》擔任藍隊經理，獲得超高人氣，還被封為「最美球經」。個性相當親民、經常透過社群媒體與粉絲互動的她，透露曾替一位昏迷的粉絲打氣，事後收到那名粉絲康復的消息，暖心故事被許多粉絲大讚。

孟潔昨（18）日在Instagram分享幾個月前，有一位球迷粉絲出了車禍，人在加護病房昏迷中，那名粉絲的朋友私訊孟潔問能不能請她幫忙，錄一個加油打氣的語音給昏迷中的粉絲，人美心善的孟潔立刻錄給對方，希望語音能鼓勵到昏迷中的粉絲，後來因為工作繁忙，也沒有多問後續情形，直到在聲播中粉絲的朋友告訴夢潔，昏迷中的粉絲已經醒來了，正在復健。

聽到好消息的當下，孟潔開心表示「聽到這個消息真的太感動了~~~覺得可以盡一份力幫助到其他人，真的很有意義。」，同時喊話對方：「希望你趕快好起來，再來桃園球場看球唷」，善行曝光讓一票粉絲大誇「人美，心地也善良！」、「孟孟人真好」、「感謝人美心也美的孟潔給我朋友的加油打氣」、「孟潔真的很有愛心」

孟潔曬出美照透露自己近況，她表示換了新髮色，在太陽底下漸層感十足，時髦感破表，上衣是好友曲羿chuyi的，孟潔乍看下沒有穿褲子，露出一雙勻稱美腿，只有換了角度才看到腿下一點深色的布料，下身失蹤的造型讓人目不轉睛，被粉絲們誇是女神。