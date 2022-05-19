20歲日本寫真女優池本栞，身形嬌小僅有150公分的她，除了有張清純甜美外貌，全身肌膚光滑雪嫩，加上胸前擁有F級誘人核彈，受到廣大男性喜愛，2年前參加日本女高中生制服選美，被相中後出版大尺度寫真集，童顏卻勁爆的身材迅速在寫真界崛起，近日被台灣鄉民發掘推爆，掀起一陣騷動。

匿名論壇PTT表特版，18日瘋傳池本栞的寫真照片，只見她有著一雙水汪汪的眼睛，微笑時臉上會泛起一抹紅暈，相當可愛迷人，剪著整齊瀏海的她，穿著女高中生制服，外衣套了件白色罩衫，配上綠色格紋短裙，襲來青春活力感，打中喜愛學生妹子粉絲的心。

PTT網友們看得口水都要流下來，紛紛稱讚道：「果然是童顏」、「香，巨Ｘ給推啊」、「根本是未成年」、「戀愛了她真的太可愛了」、「正統派清純美少女」、「妹妹我支持妳」、「喔喔真的太可愛了」、「我關注了好棒的身材」、「下班回家一定都要買她的寫真」、「最可愛的一個妹子」。

池本栞的IG帳號中，除了分享清純風格的照片，像是穿日本和服去公園玩搖木馬、穿華麗禮服留念紀錄回憶外，也經常分享寫真作品，例如在海邊穿比基尼泳裝等大尺度照片，此外，她偶爾會分享自己的穿搭品味，分享自己日常生活，帶給大眾親近人的魅力。