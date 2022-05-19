路透社19日調查發現，日圓走貶下，逾60%日企希望當地央行能在2022財年，也就是2023年3月以前，結束現階段的超寬鬆貨幣政策。其中，甚至有25%認為日本央行馬上可以升息。

早在1年前，日本央行大撒幣政策還贏得不少日企的掌聲。不過，從3月初開始，日幣兌美元匯價像滾雪球般急貶，進口燃料費暴增下，也造成許多日企取料成本，還有當地民眾生活開銷大增。

19日早盤，日圓匯價約在128.55左右，日圓在5月時還曾創131.34新低，當時一度大貶14%。因此，有家受訪的化學業者認為，日圓價位超過125都是超貶，像目前就是。

因此，對於日本央行目前超寬鬆貨幣政策，大概有25%日企不贊同。同時，有23%認為，本財年上半年，大約是9月時就可不要再實施。另外，過半數高達64%受訪日企，希望2023年3月底能結束。因為2023年4月，日本央行黑田行長的任期將結束，所以有84%日企表示，黑田卸任時可以終結熱錢四溢的現況。

黑田東彥不諱言，日圓走貶有助經濟成長，與其它已開發國家為了對抗大漲的通膨，頻頻升息作法明顯不同。黑田也曾說，除非看到當地經濟成長是由上班族加薪為由推進，否則現行利率不會改變。

日企指出，日圓現在是貶過頭，已經出現弊大於利現象。日企出口競爭力靠幣值走貶的時代已過，因為大部分已在海外建立生產基地。進口原物料以及能源燃料大增，在無法順利轉嫁之下，已造成日企獲利大減。

日本央行奉行的超寬鬆貨幣政策，被部分當地服務業者認為，日幣大貶是削弱國力的原因之一。另外，有近半數日企在本財年資本支出不會增加，甚至有14%可能還會減少。至於中國大陸抗疫封城，有3分之2日企都受到影響，還有1成左右已經嚴重衝擊到正常營運。