北部某大學法律系王姓學生，日前透過網路結識16歲女高中生，王以手遊「傳說對決」的新角色當條件，要少女拍胸部露點照給他，得手後進一步逼迫對方拍攝下體私密照，甚至恐嚇要「來一發」，士林地院審理後，判王2年有期徒刑緩刑4年，社區服務100小時。

判決指出，王姓大學生透過手遊「傳說對決」，結識被害女高中生，去年8月他贈送手遊新角色當誘餌，要對方拍胸部露點照給他，少女因喜愛角色最後聽從，陸續自拍2張露點照並傳給王。

王得手後，進一步要少女拍下體裸露照，但這次遭到拒絕，後因王不斷傳訊息騷擾，最後嚇得將他封鎖。

王對此十分不滿，將露點照傳給少女友人，嗆聲：「她愛回不回的我很賭爛」、「她不回叫她等著看好戲囉」、「跟我來一發差不多」、「叫她拍來ㄅ」、「現在馬上 明早免談」。

友人看後急著告訴被害人，女高中生無奈只好聯繫王，王見狀又陸續傳送：「叫妳出來幹一炮也不行」、「妳未成年」、「自慰揉奶影片來就放過妳」、「不處理我先走了」、「自己想個讓我滿意的吧」等訊息，以此脅迫恐嚇對方，少女最後選擇報警處理。

警方日前逮捕王姓大學生，全案依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪法辦，士林地院審理後，考量王坦承犯行，並與少女道歉達成和解，宣判2年有期徒刑、緩刑4年並需進行社區服務100小時，另在緩刑期間保護管束，以收緩刑之效。