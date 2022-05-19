40歲香港男星陳志健早年是模特兒出身，2006年參加「香港先生」選舉出名，進而簽入TVB成為藝人，他曾有兩段婚姻，10年前與甘草演員羅樂林的女兒羅苡之二婚，昨(18日)深夜，兩人雙雙在社群網站閃電宣布離婚，除了遺憾沒能一起走到生命的盡頭，羅苡之更認：「我們的離別是帶著遺憾和悲傷」，但未確切說明離婚主因。

陳志健當年進入TVB後，起初只是跑龍套藝人，後來在《仁心解碼》中飾演「戴子浩」走紅，也曾演出《拳王》中的配角「戴子力（阿力）」，2019年他一度和TVB結束合約，3個月後又續約。感情方面，2009年他就曾和圈外女友結婚，兩人育有一女，可惜兩年後以離婚收場。

陳志健宣布離婚。（圖／翻攝自Otto Chan臉書）

10年前陳志健梅開二度，和有「甘草王」封號的演員羅樂林的女兒羅苡之結婚，小倆口席開48桌，兩人先前還被拍到到婚禮籌備店裡討論細節，兩人有說有笑大冒粉紅泡泡，而陳志健受訪時坦言再婚有通知前妻和女兒，兩人都相當支持。

羅苡之透露因為疫情兩人已經許久沒碰面。（圖／翻攝自tishalaw IG）

未料10年過去，昨陳志健在臉書寫下：「我們都想大家好，懷念伴侶依偎時的，每一分、每一秒。此刻的分開放手，則是我們能給對方最好的祝福」，並強調兩人沒了情人、夫妻關係，依舊是家人，羅苡之則感慨說：「你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。疫情緣故，大家沒能夠抱頭痛哭，只能隔著電話屏幕無奈跟傷痛的道別」，「我會努力過好生活，成為一個更加優秀的自己。我知道你也會的。共勉之。」