美股3大指數在FED鷹式升息和通膨憂慮下，再度出現重挫。蘋果、特斯拉、超微等股價都跌逾5%，台股亦在開盤後再失守「萬六」，下殺逾300點。統一投信表示，鑒於財報利空已反映、台灣疫情預計於五月底達到高峰及上海復工消息刺激，短期台股底部已逐漸浮現。而上市櫃公司5月營收公告及聯準會下次利率會議，皆須等到6月上旬，台股目前處於消息真空期，易受美股大幅波動影響，但由於基本面並未改變，有機會在震盪中將底部墊高。

統一投信認為，台股中長期仍不看淡，時序臨近第二季尾聲，投資人可以開始準備布局，迎接第三季旺季的來臨。具備明確成長性的產業，仍為布局首選，例如智能車、HPC相關類股及新平台新規格提升受惠股等。但統一投信也提醒，目前市場仍充斥不確定性，投資人布局時仍以分批進場為上策，以控制風險。主動式台股基金可透過團隊專業基本面研究，搭配總經情勢分析，對個股進行汰弱留強及最適化配置，投資人可多利用定期定額台股基金，來累積長線資本。

據統計，台股4月基金規模前十大投信的月減幅普遍也在一成以上，比較特別的是，統一投信規模月減幅僅5%，下滑幅度最少，而該公司旗下台股基金在4月共獲得淨申購逾14億元，有新資金的買盤挹注，使得統一投信台股基金規模排名前進一名，位列第四大，僅次於元大、安聯及國泰投信。統一投信有三檔長青型的基金最受投資人青睞，包括：統一黑馬、統一奔騰及統一大滿貫基金，4月資金淨申購金額分別為6.96億元、3.64億元、1.87億元。