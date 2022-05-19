消息面：

1.美國財政部長葉倫證實正在要求拜登政府取消部分對中國商品加徵的進口關稅，主要針對一些不具有高度戰略意義，但正在損害美國消費者和企業利益的關稅。

2.富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）預估美國將在今年底和2023年初陷入溫和衰退，成為對美國經濟前景最悲觀的投資銀行之一。此外，富國下修對今年底標普500指數的預測，從先前預估的介於4500點～4700點調降至介於4200點～4400點。

3.高盛執行長David Solomon表示，在「極端懲罰性」的通膨籠罩下，美國經濟正面臨衰退風險，未來12至24個月經濟陷入衰退的風險至少為30%，他並呼籲客戶認真看待央行收緊貨幣政策的行動。

4.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示支持聯準會主席鮑爾所言，聯準會應迅速將聯邦基金利率調升至更為「中性」的水準，他並表示，如果聯邦基金利率升至高於中性水平50基點或75基點並保持在該水準，以形成貨幣政策緊縮的環境，將有助於聯準會控制通膨。目前埃文斯認為「中性利率」區間為介於2.25%～2.5%。

5.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）預期聯準會將在6月和7月會議各升息50個基點，之後則每次升息25基點，直到徹底控制住通膨。

6.美國第二大家居裝修用品零售商勞氏（Lowe's）第一財季（截至4月底）營收為236.6億元，不及前一年同期的244.2億美元和市場預期的237.6億美元。每股盈餘為3.51美元，優於市場預期的3.22美元。同店銷售額年減4%，較市場預期的年減2.5%更為惡化。

7.美國僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團Target第一財季（截至4月底）營收為251.7億美元，優於去年同期的242億美元與市場預期的244.9億美元。惟獲利腰斬，跌至10.1億美元。經調整後每股盈餘為2.19美元，不及市場預期的3.07元。此外，Target警告因燃油和貨運成本增加，今年的利潤將受到更大的打擊。

8.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少339.4萬桶，市場預期為增加138.3萬桶。上周汽油庫存減少477.9萬桶，超出市場預期的減少133.3萬桶。餾分油庫存增加123.5萬桶，市場預期為持平。上周原油進口量減少34.2萬桶/日，煉廠產能利用率升高1.8個百分點。

9.《國會山報》（The Hill）報導，周二（17日）美國各州汽油平均價格全部漲破每加侖4美元，為歷來首見。

10.供應鏈中斷和利率升高使房市受到衝擊，美國4月新屋開工數較上月減少0.2%，以年率計為172.4萬戶，不及市場預期的176.5萬戶。4月建築許可數為月減3.2%，為181.9萬戶，高於市場預期的181.2萬戶。

11.世界大型企業聯合會（The Conference Board）發布第二季執行長信心指數調查報告，執行長信心指數下滑至42點，低於前一季的57，並創下疫情爆發以來新低。該指數跌破50，顯示受訪者對前景看法悲觀。受訪的美國大型企業執行長們，有57%、超過一半預期美國經濟將輕微衰退。

12.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大跌11%，30年期固定抵押貸款利率為5.49%，較前一周（5.53%）下跌。

13.美股重挫帶動避險需求，周三美元結束連續3天的跌勢，尾盤ICE美元指數漲0.4%，報103.76。英國4月通膨率創下40年新高，引發經濟前景疑慮，英鎊兌美元急貶1.1%。大宗商品型貨幣表現疲弱，澳元兌美元跌0.8%。

14.聯準會主席鮑爾表示，央行將持續升息，直到通膨回落至健康的水準，如果這表示利率要超出廣泛理解的中性水準，央行將毫不猶豫這麼做，受此談話影響，周三美國10年期指標公債殖利率一度漲破3%大關，觸及3.015%，創下一周新高，但由於美國新屋開工數據意外疲弱，尾盤10年期債息下跌8.1個基點，報2.890%。

15.經濟前景黯淡，以及受美元升值影響，周三美國期油收跌2.5%，報每桶109.59美元，布蘭特期油跌2.52%，收在每桶109.11美元。