英國查爾斯王子（Prince Charles）周二訪加拿大，展開為期3天的訪問行程，然而在沒有意外地狀況下，依照加拿大憲法規定，他將在之後接替現任元首伊莉莎白二世成為加拿大的元首，就像自建國以來每一位英國君主一樣；而有民意調查顯示，加拿大人民對憲法中規定的君主制越來越無感，甚至有多達67%反對查爾斯王子即位加拿大元首。

在過去幾年，民調顯示加拿大人對查爾斯王子沒有太多好感，而且他所代表的皇室也被認為與加拿大無關。卡爾頓大學（Carleton University）副教授、加拿大君主制專家拉加斯（Philippe Lagassé）說，現在皇室僅剩象徵意義，過去英國女王的頭像曾占據加拿大所有的鈔票，如今只剩下20元面值的鈔票還保留女王頭像。

上個月，加拿大雷德民意測驗機構（Angus Reid）發布的調查顯示，超過一半（52%）的加拿大人認為加拿大不應該無限期實施君主立憲制，僅25%的人認同。55%的人表示支持伊莉莎白女王繼續擔任加拿大元首，有67%的人反對查爾斯繼任。

加拿大的地理因素影響著加國人民對皇室的看法，在現代，君主制從未在人口第二多的法語省分魁北克省獲得任何重大支持，另外加拿大不斷增加的移民也對皇室無感，如來自中國大陸、印度等國的移民。對印度移民而言，王冠反而是被視為鎮壓和占領的象徵。

雷德民意測驗機構執行長柯爾（Shachi Kurl）說，對於君主制的支持將會在伊莉莎白二世去世之後更為下降。拉加斯說，修改機拿大憲法取消英國皇室為國家元首這一步驟將相當困難，需要聯邦政府與10個省份一致同意，基本上是不可能的。

拉加斯建議，可以在沒有立法的情況下採取一些措施，比如取消20元錢幣上的女王肖像、不要求皇室旅行等，有很多象徵性的東西可以改變。她說，現行做法是不處理憲法上的問題，但也不給君主制更多實際空間。