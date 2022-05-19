美股18日道瓊指數全面下殺1,160點，台股19日開盤也大跌300點。財長蘇建榮19日在立院財委會前受訪時表示，近期全球金融受俄烏戰爭、全球通膨加劇、中國大陸疫情等因素影響，加上美國聯準會（Fed）也重申堅定升息抗通膨態度，美股因此大跌，惟台股量能與台灣經濟基本面仍相當穩健，我國國安基金將持續觀察。

蘇建榮指出，因應全球通膨劇烈，美國聯準會（Fed）對於升息態度更為堅定，美國投資人也怕升息過頭會帶來經濟衰退，加上18日美國大型零售業者財報不如預期，所以才會出現17日美股大漲、18日美股大跌情況。

全球零售商龍頭沃爾瑪17日發布上季財報不如市場預期，還發出獲利預警，通膨壓力對獲利與營運成本造成衝擊，迫使它下修本季與全年財測。由於沃爾瑪是美國大型零售商龍頭，其疲弱財報也預告美國今年零售業前景將趨於黯淡。

蘇建榮認為，美國股市情況與升息、通膨等息息相關，加上國際之間的運輸價格、原油與能源價格變化也是通膨很大的因素，而台灣股市近日成交量仍有近3千億元，顯見台股量能仍在，股市結構還算是穩健。

國內經濟雖有物價上漲跟通膨，但蘇建榮指出，台灣經濟基本面仍算是相對穩健，像是4月出口規模為414.6億美元，為歷年單月第3高，年增18.8％；另國內投資熱絡，進口資本設備63.3億美元（當月第2高）。

財政部也表示，依照行政院統計，投資台灣三大方案已核准廠商1,193家、金額1.68兆元，創造就業數133,616人；另我國上市櫃公司累計1月至4月營收13.8兆元，年增5.09％，雙創歷年同期新高；而台股4月本益比12.55倍及殖利率4.36％均具優勢，對台股形成有利支撐。

蘇建榮認為，我國國安基金也會持續觀察美股動盪、國際經濟發展、台股量能大陸封城對台商供應鏈影響等因素。