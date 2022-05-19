好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）帶著《捍衛戰士：獨行俠》與女主角珍妮佛康納莉、邁爾斯泰勒以及導演約瑟夫柯金斯基、製片傑瑞布洛克海默與劇組人員一起降落坎城影展，在當地時間18日舉行電影發佈會及歐洲首映會。《捍衛戰士：獨行俠》讓影迷等了36年，原先將在2019年上映但受疫情延宕2年，阿湯哥被主持人問及會不會考慮將影片直接在串流平台上播映？阿湯哥霸氣回應：「這是永遠不可能發生的事情，我的電影只為大銀幕而生。」現場歡聲如雷。
阿湯哥回憶《捍衛戰士：獨行俠》一再延後上映，他會打電話安撫劇組每個人，「不要擔心，電影一定會上映的。」要他們保持冷靜並專注當下正需要完成的事情。而拍電影一向「來真的」，《捍衛戰士：獨行俠》中的飛行特技也都是親自上陣，主持人問他：「你有家人小孩，為何要冒著生命危險這麼做？」阿湯哥笑著妙回：「沒有人會去問金凱利你為何要跳舞吧？」他還回憶起小時候用床單做降落傘從屋頂跳下來的情形，表示自己是一個夢想家，從小會想辦法賺零用錢存錢去看電影，直到18歲時參與第一部電影《熄燈號》的演出，才意識到夢想成真了。
湯姆克魯斯也出席坎城影展的大師講堂，與影迷近距離互動，並獲頒榮譽金棕梠獎，肯定他在娛樂電影的成就。他表示自己在藝術領域還是個學生，從第一部電影《熄燈號》就開始研究電影環節，把片場當成學校，在不同部門學習：「我一直在想要如何把電影藝術做到極致，但這不是為了我自己，是為了讓觀眾擁有最完美的觀影體驗。」
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