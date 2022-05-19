大陸晶圓代工龍頭中芯日前警告，智慧型手機出貨量將驟減2億支，引發市場震撼，日媒也披露，多家大陸手機廠商已經將本季與下一季的訂單調降2成，且小米也下修全年銷量預測，種種情況已敲響供過於求的警鐘。

日經報導，知情人士透露，vivo和OPPO都已經調降訂單，解決庫存過多的狀況，甚至傳出vivo告知供應商，今年不會更新手機關鍵零組件規格，盡量在通膨和需求減少的狀況下壓低成本。

不僅如此，老大哥小米也傳出將全年手機銷量從2億下修到1.6至1.8億之間，且該公司將持續監督市場與庫存狀況，不排除有繼續調降目標數量的可能性，手機廠商一連串的動作也呼應中芯執行長趙海軍所說，全年智慧型手機銷量將驟降2億支的評估。

海通國際證券已經將全球智慧型手機市場的前景從持平調降至負1%，主要原因則是整體市場充滿不確定情緒且大陸封城造成需求減緩。分析機構Isaiah Research則預估全球智慧手機市場將下滑2至7%，主要是大陸需求減弱，造成當地品牌面臨最直接的衝擊。