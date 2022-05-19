上海市副市長張為19日在防控記者會上表示，4月中旬以來以「循序漸進、鏈式推動」為原則，分批次、有計劃地推動重點企業復工復產，但由於企業一般具有人員密度高等特點，如果不能實現有效防疫，疫情極易流入、擴散甚至外溢蔓延，坦言前期對廣大中小微企業可能感受度還不高，已已要求各級產業部門加大力度聽取中小企業意見訴求、集中解決問題，引導推動包括中小微企業在內的廣大企業有序復工復產、恢復活力。

張為表示，復工復產的節奏要緊盯防疫大局改善的節奏有序展開，下一步主要分為兩個階段。第一階段是到五月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產營運、點式復工與氣泡式管理，也就是具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤。

根據澎湃新聞報導，所謂「點式復工」就是指非生產性企業關鍵職位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等人員，在符合防疫規定的前提下，「點對點」返工封閉工作不超過一周時間，再「點對點」返回社區。

而第二階段從6月上旬開始，將再根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。