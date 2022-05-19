創意(3443)今日股東會登場，由董事長曾繁城、總經理戴尚義主持，創意去年營運表現登頂，連續兩年達成獲利型成長的目標，今通過每股配發現金股利7元，為歷史新高。

戴尚義表示，儘管供應鏈受到些許限制，但受惠市場數位轉型趨勢加速及晶片需求強勁，創意去年仍交出亮眼業績，全年合併營業收入淨額為151.08億元，續創新高，合併每股盈餘為10.90元，亦為歷史新高。

股利部分，創意今股東會通過每股配發現金股利7元，股息配發為歷史新高。

戴尚義表示，去年全球客製化應用晶片(ASIC)市場需求仍維持高速成長步調，主要是來自國際科技大廠對客製化應用晶片的需求持續增加，以及大陸晶片自主開發的需求依舊暢旺。創意去年設計服務及晶圓產品的營收同步成長，整體營運表現續創歷史新高。在設計服務(NRE)業務方面，除受惠人工智慧(AI)、5G及網路通訊(Networking)等應用的成長趨勢外，同時在科技大廠紛紛加快投入客製化應用晶片設計的需求帶動下，創意去年設計服務營收年度成長率為2%，優於年初預期。晶圓產品(Turnkey)業務方面，主要則受惠於人工智慧(AI)、BMC及chromebook等需求成長，營收與設計服務(NRE)業務同創歷史新高。

獲利部分，戴尚義表示，創意去年整體毛利率較前一年度顯著提升，主要受惠於設計服務(NRE)業務毛利率提高及晶圓產品(Turnkey)業務之高階封裝產品比重提升的雙重有利因素，加上有效控管營運費用，創意去年淨利年度成長幅度大幅高於營收成長率，連續兩年達成獲利型成長的目標。