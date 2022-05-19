特斯拉執行長馬斯克上月提出收購社群平台推特的計畫，近日卻以必須確定推特上的假帳號有多少為由，宣布暫緩收購。而根據機構調查，馬斯克推特粉絲超過9300萬，但其中有超過70%可能是假的，數字令人感到驚訝。

馬斯克以440億美元（折合約新台幣1.28兆）收購推特的交易案暫時擱置，他懷疑推特用戶中至少有20%是垃圾帳戶，比推特官方估計的5%高出4倍。

綜合外媒報導，美國兩大組織SparkToro和Followewonk指出，馬斯克在推特上擁有超過9300萬名粉絲，其中有超過70%是虛假的或是垃圾郵件帳戶。

分析馬斯克的推特關注者，其中高達73%的帳號含有垃圾郵件相關關鍵字，71%帳戶地點根本不存在；此外，69%的用戶在120天內沒有互動，83%的用戶只有少數關注者，以及78%用戶帳號的追蹤者數量異常地少。

SparkToro和Followewonk強調，他們對假帳號及垃圾郵件帳號的定義，與推特可能不同，儘管這些數字已讓人感到震驚，但研究小組認為垃圾郵件帳戶還是被低估了。