國內疫情攀升，全台PCR量能跟不上疫情需求，兒童急重症轉診和國軍防疫等問題也紛紛浮上檯面。民眾黨立委邱臣遠今召開記者會呼籲，政府應完善兒童急重症轉診整合平台；評估放寬確診認定，逐漸以「快篩陽取代PCR」；並要求國防部針對國軍3艦接連染疫，擬定各項防疫風險管控規劃。

邱臣遠指出，去年紓困特別預算5.0中針對補助地方政府設置社區篩檢站的部分，就追加了48億8597萬6千元，然而目前僅使用了11億元，執行率只有22.4％。另邱臣遠質疑，指揮中心短短半年時間內總共設置620站，目前卻已經關閉一半，只剩下310站，顯示規劃草率，希望指揮中心應該趕快改進。

邱臣遠強調，兒童的醫療量能是政府首要解決的問題，日前指揮中心才說要設置學齡前兒童就醫綠色通道，隔天就發生基隆兩歲確診男童死亡案例。可見綠色通道雖可疏導人流，仍無法解決重症兒童病床不夠、以及大量醫護確診導致人力不足等問題。

另外，邱臣遠也提到，近日國軍3艘軍艦接連染疫，但近日大陸遼寧號航空母艦編隊，持續在台灣東方的太平洋海域操演。他呼籲，國防部擬定各項防疫風險管控規劃，做好人員分流及區隔管理，確保戰備任務的執行順利、官兵健康與部隊戰力。

最後，邱臣遠呼籲，中央要勇於面對如今的防疫亂象，向政府提出三點訴求：評估放寬確診認定，逐漸以「快篩陽取代PCR」；即刻完善兒童急重症轉診整合平台，提供地方及民眾最快轉診途徑指引；針對國軍3艦接連染疫，要求盡速擬定各項防疫風險管控規劃。