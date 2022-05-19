今年1月30日小年夜，高雄苓雅區「大帝國舞廳」遭一群年輕人持球棒砸店，警方獲報後陸續將涉案人員帶回，王姓主嫌供稱是前一天晚間與友人到舞廳喝酒，離場後發現手提包內20萬元遭竊，隨即與同行友人返回包廂搜尋，與現場舞廳幹部發生衝突，還遭服務人員毆打及丟酒杯，才懷恨在心，撂人來砸店。高雄地檢署偵結後，依妨害秩序罪將15人全部起訴。

一群年輕男子30日晚間約22時41分持著棒球棍，跑進苓雅區一間舞廳中，朝著店門口一陣狂砸，敲打聲音於深夜中更顯刺耳，一群人砸店還不夠，離開時還推倒門口景觀盆栽，逞凶過程約20秒後，接著一哄而散。

警方組成專案小組於30日22時50分於四維四路與仁德街口先查獲同案26歲巫姓共犯等1車4人，並再循線於23時50分許，在三民區九如二路一帶查獲26歲的王姓主嫌、22歲吳姓及22歲茹姓等3名犯嫌。再擴大調閱逾百支監視器釐清案情，以車追人擴大追查後，於6小時內火速將涉案15人全數查緝到案。

王姓主嫌到案後供稱是29日晚間與2名友人到舞廳飲酒消費，離場後發現手提包內20萬元遭竊，隨即與同行友人返回包廂搜尋，與現場舞廳幹部發生衝突，還遭服務人員約6人徒手毆打及被丟酒杯，才懷恨在心，撂人來砸店。

經警方調查後，王姓主嫌、吳男、茹男，以及20歲黃男、25歲劉男、20歲徐男均坦承有動手毀損店家大門，其餘巫姓等9人為在場助勢之人，當中也意外查獲茹姓男子是毀損通緝犯。詢後除將依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損等罪及通緝移請高雄地檢署偵辦。

王男等15人在偵查時均坦承犯行，檢方依妨害秩序罪將他們起訴，涉嫌恐嚇罪的部分，檢方認為這是砸店時發洩情緒用詞，與恐嚇行為無關，因此恐嚇罪部分不起訴。

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