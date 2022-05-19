周三美股四大指數全面重挫，台股今（19）日周四聞訊開低走低、早盤一度重挫404點。不過，昇陽半(8028)股價近日穩步走升，今日雖開低下跌2.95％，但隨後在買盤敲進下走高、翻紅上漲1.21％至58.4元，早盤力守盤上，領漲晶圓代工族群、表現優於大盤。

昇陽半導體股價3月底觸及62.4元的近15月高點後震盪拉回，10日下探50.5元的近2月低點，修正幅度達19％，近日明顯止跌回升。三大法人本周亦見明顯轉多，18日一舉買超達1986張，本周迄今合計買超2828張。

昇陽半導體2022年首季合併營收7.27億元，季增0.51％、年增17.7％，創歷史次高。毛利率27.05％、營益率10.53％，雙創近3年同期高點。雖因業外收益驟減，使歸屬母公司稅後淨利0.69億元，季減40.52％、仍年增達2.04倍，每股盈餘0.48元，雙創同期次高。

昇陽半導體2022年4月自結合併營收2.54億元，較3月2.48億元小增2.56％、較去年同期2.33億元成長9.06％，創同期新高、歷史第三高。累計前4月合併營收9.81億元，較去年同期9.05億元成長8.45％，續創同期新高。

昇陽半導體受惠再生晶圓業務需求暢旺、晶圓薄化稼動率回升，首季營運淡季不淡。公司去年初購入台中友達晶材廠擴增再生晶圓產能，預期下半年可望陸續量產，亦可望為營運增添成長動能。

展望後市，昇陽半導體指出，AI、5G和電動車需要強大的運算力及更高的能源效率，進而驅動晶圓投片量、先進製程需求，帶動各類晶圓質與量提升。昇陽半能掌握未來幾年產業大幅成長趨勢，將保持靈活彈性，專注於本業、持續提升技術層級，並適時擴大產能。

再生晶圓方面，昇陽半導體持續開發下世代高規再生晶圓，並進一步提高自動化程度、發展綠色生產。在既有服務上，將進一步拓展晶圓應用範疇，與前段供應商共同開發全新測試晶圓，藉由既有產能優勢提升邊境效益，並延伸至海外客戶。

晶圓薄化部分，昇陽半導體致力提升良率與通過車規等及可靠度驗證，開拓中高壓薄化製程服務。隨著高附加價值的功率半導體陸續轉至12吋製程，與客戶偕同開發12吋功率半導體晶圓薄化製程，並隨高頻切換與快衝市場持續擴大，開發化合物半導體薄化業務。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。