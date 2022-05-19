歐盟在周三公布了2100億歐元的計畫，推動歐洲在2027年結束對俄羅斯的化石燃料依賴，並且利用避開俄羅斯的契機，加速向綠色能源的轉型。

為了要讓歐盟各國不再依賴俄國的天然氣和石油，布魯塞爾提出三管齊下的策略：進口更多的非俄羅斯天然氣、加速再生能源的推廣，以及更加倍地節約能源使用。這些措施包括一系列的歐盟法律、不具約束力的機制，以及對歐盟27個成員國政府提出的建議。

歐盟預計，這些總的一起計算，到2027年前需要額外投資2100億歐元，到2030年需要3000億歐元投資，這些投資也足夠能滿足歐盟2030年氣候變遷目標。

這些投資包括860億歐元用於再生能源，270億歐元用於氫基礎設施，290億歐元用於電力網絡，560億歐元用於節省能源和熱泵。

歐盟執委會表示，仍需要在化石燃料的基礎設施進行一些投資，有12個天然氣和液化天然氣(LNG)專案計畫需投資100億歐元，石油的基礎設施專案需要投資20億歐元，這些都是目標指向難以從俄羅斯以外獲得供應的中歐和東歐內陸國家。

一些團體批評說，歐盟這些新投資長期地將增加對有碳排的天然氣依賴，並推高能源價格。執委會對此表示，新的天然氣基礎設施必須有能力在未來轉換成為對再生氫的供應。

歐盟希望各國利用歐盟的新冠疫情復甦基金，為這些措施提供資金，該基金包含逾2000億歐元的未動用的貸款。

歐盟執委會還將在未來幾年從碳儲備中出售額外的碳市場許可，以籌集200億歐元。一些分析師警告稱，這可能會壓抑碳排放價格，削弱轉向低碳能源的價格。

在歐盟的計畫中，受矚目的為天然氣供應依賴的解決。歐盟計畫短期內衝刺非俄羅斯天然氣供應，以取代每年155 bcm(10億立方米)的俄氣依賴。歐洲對天然氣的需求，預計到2030年應該減少30%，以符合氣候變遷目標；但是目前各國的家庭取暖、工業電力等仍極度仰賴天然氣。

歐盟希望在今夏能與埃及和以色列簽下諒解備忘錄，內容包括液化天然氣供應，並提高與加拿大和阿爾及利亞的天然氣供應合約。歐盟希望各國採取聯合採購，以談判出更好的合約條件。