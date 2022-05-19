藝人林青霞在19歲時憑藉瓊瑤電影《窗外》出道，她的外貌十分清秀，後來成了華人影壇數一數二的愛情片巨星，和秦漢、秦祥林、林鳳嬌齊稱「二秦二林」。除了戲劇方面，林青霞的感情生活一直是人們關注的焦點。她的情路並不像演藝路走的一樣順利，其中和秦漢與秦祥林的三角關係可以說是比連續劇還精彩。由於秦漢、秦祥林當時都是有婦之夫，也讓林青霞成為輿論責備的對象。後來秦漢離婚，並在瓊瑤的鼓勵下聯絡了林青霞，2人終於光明正大地談起了戀愛。

林青霞和秦漢情纏20年，無奈最後沒能修成正果。(圖/中時資料照)

這段充滿了愛恨糾葛的戀情，卻未能開花結果，原因據傳是林青霞拍片受傷，希望秦漢到身邊陪伴，怎料男方丟出一句「機票錢誰出」，傷透了她的心。後來在情傷時，遇到香港富商邢李㷧，兩人僅交往半年就結婚了，她嫁入豪門後，就慢慢的淡出的演藝圈，將重心放在老公及女兒身上。林青霞結婚後曾多次被傳離婚，據說是因刑李㷧有龐大的家業壓力，必須要有人來繼承，可是林青霞卻只生了兩個女兒，已經60多歲的她也無法再生。

去年（2021）林青霞曾在過年期間留言和粉絲互動，強調自己仍是有夫之婦。(圖/翻攝林青霞微博)

據港媒報道，有次在影劇圈一個私人聚會中，某位A咖女演員聊天時聊到了林青霞，就說：「她離婚了，拿了港幣20億元贍養費！」而離婚的原因是因為邢李㷧的小三生下了私生子，而老公想要立遺囑分財產給兒子，甚至將私生子帶回老家祭祖。老公外遇和「私生子」傳聞頻傳，林青霞的態度永遠保持不澄清、不關注，過好自己的生活。不論婚姻真相為何，還是希望她能夠收穫屬於自己的幸福。