國民黨中常會昨（18日）提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起藍營基層熱議。媒體人王淺秋今（19日）在廣播節目中直言，昨天中午12點多接到張善政傳來的訊息，內容寫「要下海了」，自己第一個反應是「他真的要選了嗎？」

王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中說，四月中曾在節目上跟國民黨智庫執行長柯志恩談到，當時他們就知道黨主席有意徵召張善政選桃園或高雄，這段時間以來我們一直都在問張善政本人有沒有接到黨中央溝通、協調、勸說，自己一直到上周還有問張，對方也說沒有、指示有聽到傳聞但沒被正式告知，本身也沒有意願並不會考慮。

王淺秋指出，結果昨天中午12點多接到張善政傳來的訊息，內容寫「要下海了」，當然第一反應「他真的要選了嗎？」然後發現已經開始出現相關新聞，於是立刻跟對方聯絡;張善政則說，的確因為被黨主席勸說之後，自己本身又是個想做事的人，所以做出了決定。

王淺秋表示，必須很客觀看待這個問題，張善政的專業能力是受到大家肯定，但這時間點跟這樣的局才把他找出來，會是加分嗎？恐怕也都是傷害，我們不會對張本人的色彩跟能力提出質疑，「但所有人錯愕跟不滿的，都是黨中央處理程序問題」。