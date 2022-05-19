第52屆全國技能競賽中區賽成績揭曉，台中市僑泰高中流行服飾科參賽同學獲獎，成績亮眼。（僑泰高中提供／盧金足台中傳真）

第52屆全國技能競賽中區賽日昨成績出爐，僑泰高中流行服飾科共6名同學獲獎，其中陳榆媃、黃莉容、廖萱芮分別獲得服裝創作類第1、2、4名；許育粧、黃妤庭、林子晴則分獲國服類第1、2名與佳作，6人參賽全獲獎，成績大放異彩，其中，拿下服裝創作金牌的陳榆媃，因大量練習雙手長滿了繭，變成榮耀的勳章。

僑泰高中表示，在服裝創作奪冠的陳榆媃說，比賽時甚至因緊張記錯自己號碼而提早出場，所幸她很快調整心情，沉穩面對後面的賽事，終於順利摘金。

獲得國服金牌的許育粧，以前完全沒有服裝製作的基礎，到僑泰高中流服科後從零開始，跟著老師踏實學習，逐漸熟練手縫技巧，賽前為了讓自己的服裝更立體，還持續向老師

、同學請教燙拔、燙縮的技巧。

許育粧說，雖然自己開始不是選手的第一人選，但很感謝老師還是願意給她機會，不斷鼓勵她，才能有今天的成就。

此外，獲服裝設計銀牌的黃莉容，母親也是服裝設計師，她曾對自己的選擇迷惘，時常用請假來逃避練習，即使常被說是「最不讓人放心」的選手，但科內老師一路用溫情陪伴，才讓她找回選手的責任心。

拿下國服銀牌的黃妤庭則說，自己縫紉速度比較慢，常被老師指正，透過不斷的練習激發潛能，比賽時成功壓線完成作品。

指導老師周寶琴指出，6名參賽同學平時雖認真學習，但對於自己總缺乏自信，鼓勵學生不要妄自菲薄，不要怕失敗，設定目標持之以恆的練習，未來在升學、求職道路闖出一片天。

校長溫順德表示，僑泰是升學與技藝並重的學校，希望學生都能適性楊才，全國技能競賽中區賽拿下佳績，正是多元展能的印證。

此次獲得前4名的5名同學，將代表中區參加全國決賽，他特別向董事會爭取6萬元經費，作為訓練過程材料費補助，讓選手沒有後顧之憂，期勉選手們再接再厲，在全國賽爭取佳績，為校增光。