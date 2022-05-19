民進黨立委邱泰源今（19日）傳出確診。邱泰源國會辦公室證實，委員今（19日）上午快篩呈現陽性，因年齡超過65歲，經過醫護人員確認後證實為陽性確診，目前隔離休養中，身體並無大礙。
據悉，邱泰源曾任台大醫學院教授，現任中華民國醫師公會全國聯合會（醫師公會全聯會）理事長，17日才前往視察台北市政府與台北榮民總醫院在中正紀念堂開設的車來速篩檢站，號召社區醫療群和基層醫師挺身而出。
民進黨立委邱泰源今（19日）傳出確診。邱泰源國會辦公室證實，委員今（19日）上午快篩呈現陽性，因年齡超過65歲，經過醫護人員確認後證實為陽性確診，目前隔離休養中，身體並無大礙。
據悉，邱泰源曾任台大醫學院教授，現任中華民國醫師公會全國聯合會（醫師公會全聯會）理事長，17日才前往視察台北市政府與台北榮民總醫院在中正紀念堂開設的車來速篩檢站，號召社區醫療群和基層醫師挺身而出。
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