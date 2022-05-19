中國駐歐盟使團網站19日凌晨發佈《駐歐盟使團發言人就歐盟高官涉台言論答記者問》，就近日媒體報導，指稱歐盟高官表示將提升歐盟與台灣的貿易關係方面指出，「一個中國」原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。

據觀察者網引述該文指出，在中國與歐盟發佈的各類文件和聲明中，歐方均對一個中國原則予以重申。對歐方與台灣展開非官方經濟文化人員往來等問題，中歐有明確共識。中方堅決反對任何國家和組織與台灣地區開展任何形式的官方往來、商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議。這不是貿易問題，而是嚴肅的政治問題。

中國駐歐盟使團指出，涉及中歐關係的政治基礎，中方沒有任何妥協餘地，敦促歐方不要有任何僥倖心理，恪守一個中國原則，切實尊重中國的主權，以實際行動履行對中方所作政治承諾。

據《南華早報》18日報導，歐盟貿易專員瓦爾迪斯‧東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）告訴歐洲議會，歐盟將於6月2日舉行現代化貿易和投資對話，該線上會談將由歐盟委員會貿易總司長薩賓‧韋恩德和台灣經濟部部長王美花主持，預計將討論與供應鏈、出口管制和FDI（外國直接投資）篩選有關的關鍵行業和政策領域。